EGM ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI 2026: Özel Güvenlik (ÖGG) 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi adaylarının haftalardır beklediği sınav sonuçlarında sona gelindi. 14 Aralık’ta gerçekleştirilen 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınavlarının ardından binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi açıklamaya odaklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ÖGG sınavlarının ardından sonuç heyecanı zirveye çıktı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılan adaylar, 60 puan barajını geçip geçemediklerini öğrenmek için sonuç ekranının açılmasını bekliyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime göre 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları 2 Ocak Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. ÖGG sınav sonuçları duyurulduktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. ÖGG sonuçlarına yapılacak itirazlar, 8 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak.
ÖGG sınav sonuçları sınava katılan adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmiyor. Adaylar, egm.gov.tr adresinden yapılacak “ ÖGG 118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuçları görüntüleyebilecek.
ÖGG sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi internet sayfasının bağlantısı olan /ozelguvenlik/sınav sonucları/ bölümünden paylaşılıyor.
Adaylar karşılarına gelen ekranda “ Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayınız” ifadesine giderek sorgulama ekranına yönlendiriliyor. ÖGG sonuçları T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu aracılığıyla sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların toplam puanları ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak.