EGM ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI 2026: Özel Güvenlik (ÖGG) 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime göre 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları 2 Ocak Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. ÖGG sınav sonuçları duyurulduktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. ÖGG sonuçlarına yapılacak itirazlar, 8 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak.