TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...

TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Esme’nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme’nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme’ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni’yi yemeğe çıkarır. Ama Esme’nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil’i kalbinin tam ortasından vuracaktır. Eleni’nin kalbi ise, Oruç’un Sevcan’la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur. Ama nikâh masasına oturmadan önce Oruç’un yaptığı bir şey, ikisini de çok sarsar. Şimdi nikâh masası, Oruç için bir kader anıdır. Ya ailesini korumak için Eleni’nin katiliyle evlenecek, ya da Eleni’nin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır. Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takar. Şerif’i alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adil’e hem Oruç’a karşı büyük bir zafer kazanır. Adil, Şerif’e bu zaferi canıyla ödetmeye kararlıdır. Ama o nikâh, hepsi için bir kader anı olacaktır.