TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...

Taşacak Bu Deniz dizisinin 13. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyiciler yeni bölüm yayın akışını merak etmeye başladı. Yılbaşı tatili nedeniyle dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılırken, gözler yayıncı kanaldan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Karadeniz’in sert doğasında geçen hikâyesiyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz’de yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. 13. bölüm fragmanının yayınlanması sonrası, yılbaşı haftası nedeniyle dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu gündeme geldi.
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
Taşacak Bu Deniz 13. bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Yılbaşı haftası olması nedeniyle Taşacak Bu Deniz 12. bölüm tekrarı izleyicisiyle yeniden buluşacak.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
9 Ocak Cuma günü TRT1 ekranlarında saat 20:00'da başlayacak.
TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜM ÖZETİ
Esme’nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme’nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme’ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni’yi yemeğe çıkarır. Ama Esme’nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil’i kalbinin tam ortasından vuracaktır. Eleni’nin kalbi ise, Oruç’un Sevcan’la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur. Ama nikâh masasına oturmadan önce Oruç’un yaptığı bir şey, ikisini de çok sarsar. Şimdi nikâh masası, Oruç için bir kader anıdır. Ya ailesini korumak için Eleni’nin katiliyle evlenecek, ya da Eleni’nin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır. Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takar. Şerif’i alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adil’e hem Oruç’a karşı büyük bir zafer kazanır. Adil, Şerif’e bu zaferi canıyla ödetmeye kararlıdır. Ama o nikâh, hepsi için bir kader anı olacaktır.