Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını duyurdu. Peki, Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor borçlanmaları ne kadar oldu? İşte 2026 asgari ücret ile belirlenen yeni tutar.

1 /7 Emeklilik planı yapan vatandaşlar, SGK prim ödemeleri için güncel hesaplamalara yöneliyor. 2026 Ocak zammı sonrası oluşan yeni tablo, borçlanma yoluyla prim kazanmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.İşte, 2026 askerlik ve doğum borçlanması hesaplama işlemlerine dair merak edilenler…

2 /7 ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI BRÜT VE NET NE KADAR OLDU? Net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Yüzde 27 artış yapıldı.

3 /7 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA Erkekler emeklilik için askerlikte geçirdikleri süreyi kadınlar ise doğum sürelerini borçlanabiliyorlar. SGK borçlanmaları brüt asgari ücret rakamı üzerinden hesaplanıyor.

4 /7 Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en düşük): Mevcut tutar 277,20 TL → %27,01 zam sonrası 352,07 TL Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en düşük): Mevcut tutar 8.319,97 TL → %27,01 zam sonrası 10.567,19 TL







5 /7 Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en yüksek):

Mevcut tutar 2.080,00 TL → %27,01 zam sonrası 2.641,81 TL









6 /7 Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en yüksek):

Mevcut tutar 62.405,63 TL → %27,01 zam sonrası 79.261,39 TL



