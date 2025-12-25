Üç aylarda oruç tutmak isteyenler, niyet etme hususunda Diyanet bilgisine odaklandı. Feyizli ve bereketli maneviyat mevsimi olan ve sonu Ramazan Ayı ile biten üç aylar 21 Aralık tarihi itibariyle başlamış oldu. Peki, üç aylar orucu hangi niyetle tutulur? Üç aylarda nafile ve kaza orucu tutulur mu?

ÜÇ AYLARDA KAZA VE NAFİLE ORUCU TUTULUR MU?

Kaza orucu nafile oruçla kıyaslanamaz. Kaza orucunun sevabı nafileden çok daha fazladır. Ayrıca üç aylarda kaza tutmanın da ayrı bir güzelliği ve sevabı vardır.

Önemli olan bu mübarek günlerde oruçlu olmaktır. Orucun adı kaza oldu diye sevabı az anlamına gelmez. En sevaplı amel ihlaslı ve sırf Allah rızası için yapılan amellerdir. Sevap kazanmak için oruç hesabı yapılmaz.

Kaza ve nafile oruçları ayrı ayrı tutmak gerekir. Bir oruca hem kaza hem de nafile adıyla niyet edilmez.

Önceliği kaza oruçlara vermeniz, daha sonra nafile oruçları tutmanız iyi olur.

Oruç ibadetindeki manayı yakalamak, kulluk şuuruna ulaşmak önemlidir.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTARKEN NASIL NİYET EDİLİR?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tut-malıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

RECEP AYI ORUÇ GÜNLERİ 2025

Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. günün orucunun sevabı çok büyüktür. İlk Perşembe (25 Aralık 2025) günü yani Regaip Kandilinde oruç tutmak büyük sevaptır.

Recep’in ortasına tekabül eden 13.14. ve 15. günlerinde oruçlu geçirilmesi faziletlidir.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır.Ayrıca, Recep Regaib Gecesi ve Miraç Gecesini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.







