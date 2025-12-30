Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanmak için ek ifade verecek. Ersoy, adliyeye getirildi.

'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak', 'örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Ersoy, ek ifadesinin alınması için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlıktan mı yararlandı?

Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Ersoy, uyuşturucu madde "satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Savcılık ise tutuklama talebinde "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" suçlamalarını yöneltti.

Ersoy ile birlikte Mustafa M., Ufuk T. ve Ebru G. isimli kişiler de tutuklandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ersoy’un arasında bulduğu dört şüpheliyi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiasıyla tutukladı.

Etkin pişmanlık nedir?

Etkin Pişmanlık; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen, bir suçun işlenmesinden sonra failin pişmanlık göstermesi durumunda cezasının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması halidir.

Her suç tipi açısından etkin pişmanlık ve ceza indiriminin uygulanması mümkün değildir. Etkin pişmanlık hallerinin hangi suçlarda uygulanacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. TCK (Türk Ceza Kanunu) sisteminde pek çok nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi almak mümkündür:

Birinci yöntem, yargılanan kişinin, soruşturma veya kovuşturma aşamalarında suç ortaklarını, suça yardım edenleri, azmettirenleri savcılığa veya mahkemeye bildirerek suçun ortaya çıkmasını ve suç faillerinin cezalandırılmasını temin etmesiyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi almasıdır. Örneğin, TCK m.192 gereği uyuşturucu madde suçlarında etkin pişmanlık.

İkinci yöntem, işlenen suç nedeniyle mağdurun uğradığı zararın aynen geri verme veya tazmin etme suretiyle giderilmesi halinde sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi almasıdır. TCK m.168'de düzenlenen malvarlığına karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık.



