Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Aynı dosyada sanal medya ünlüsü Taner Çağlı da cezaevine yollandı.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.
İki şüpheli tutuklandı
Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Mustafa Karataş ise adli kontrol istemiyle serbest bırakıldı.