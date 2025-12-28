Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile Taner Çağlı ve Mustafa Karataş'ın da aralarında bulunduğu onlarca şüpheli gözaltına alındı. Ünlülere ve medyaya yönelik iki ayrı soruşturmada işlemlerin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.
Veyis Ateş de gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve Mustafa Karataş gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Şevval Şahin'in yakın arkadaşı çıktı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Buse İskenderoğlu'nun, uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 2018 Miss Türkiye güzeli Şevval Şahin'in yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.
Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
İşte isim isim yakalananlar listesi
- Buse İskenderoğluAli Baran Süzer
- Burak Güngörmedi
- Resul Arslan
- Emrah Gencer
- Ömer Can Kılıç
- Şebnem İnan
- Nilay Didem Kılavuz
- Yasin Burak Becek
- Dilara Ege Çevik
- Tuğrulbey Aran
- Rabia Karaca
- Cengi can Atasoy
- Cihan Güler