Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve Mustafa Karataş gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.