Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 17 kişi tutuklandı! Aralarında tanınmış isimler var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.