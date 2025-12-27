Yeni Şafak
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 17 kişi tutuklandı! Aralarında tanınmış isimler var

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 17 kişi tutuklandı! Aralarında tanınmış isimler var

15:2627/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
DHA
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.


Öte yandan, gözaltına alınan Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.


17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Şüphelilerden, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker,, İhsan Aygün,, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur,, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt, tutuklandı.



