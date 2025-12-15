İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında, tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci ve Mustafa Manaz'ın dahil olduğu 7 zanlının uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Ersoy'da 'kokain', Cebeci’de ise 'kokain' ve 'esrar' uyuşturucu maddeleri tespit edildi. Spiker Meltem Acet'in de aralarında olduğu 3 kişinin saç ve kan testleri negatif çıktı.
“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” ile suçlanan şüphelilerden eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Uyuşturucu testleri pozitif
Kokain kullanmışlar
Ersoy, Tetik, Manaz, Yıldız, Gülan Öztay'da 'kokain', Cebeci’de ise 'kokain' ve 'esrar' tespit edildi.
Testleri negatif çıkanlar
Uyuşturucu kullanmadığını söylemişti
Savcılığa verdiği ifadede, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirten Ersoy, hakkındaki diğer iddiaların da çok çirkin olduğunu söylemişti.
Ersoy hakimlikteki sorgusunda ise "Utanç verici bir suçlamadır. Soruların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Savcılık bana öyle sorular sordu ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim" demişti.
Ersoy, iftirada bulunmaları için birtakım kişilerin kendisine karşı kışkırtıldığını da savunmuştu.