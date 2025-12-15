Yeni Şafak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Ersoy ve Cebeci'nin testleri pozitif

18:2215/12/2025, Pazartesi
Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rumeysa Cebeci'nin 'kokain' kulllandıkları tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında, tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci ve Mustafa Manaz'ın dahil olduğu 7 zanlının uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Ersoy'da 'kokain', Cebeci’de ise 'kokain' ve 'esrar' uyuşturucu maddeleri tespit edildi. Spiker Meltem Acet'in de aralarında olduğu 3 kişinin saç ve kan testleri negatif çıktı.

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” ile suçlanan şüphelilerden eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucu testleri pozitif

Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın
kan testleri negatif çıkarken
saç örneklerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
Ufuk Tetik'in ise kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.

Kokain kullanmışlar

Ersoy, Tetik, Manaz, Yıldız, Gülan Öztay'da 'kokain', Cebeci’de ise 'kokain' ve 'esrar' tespit edildi.

Testleri negatif çıkanlar

Spiker Meltem Acet, Gizem Aybaktı ve Elif Kılınç'ın ise iki testi de negatif çıktı.

Uyuşturucu kullanmadığını söylemişti

Savcılığa verdiği ifadede, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirten Ersoy, hakkındaki diğer iddiaların da çok çirkin olduğunu söylemişti.

Ersoy hakimlikteki sorgusunda ise "Utanç verici bir suçlamadır. Soruların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Savcılık bana öyle sorular sordu ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim" demişti.

Ersoy, iftirada bulunmaları için birtakım kişilerin kendisine karşı kışkırtıldığını da savunmuştu.

