SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÇOCUKLARA FARKLI ALANLARDA KATKI SAĞLIYOR

Bakan Göktaş, “Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” ifadelerini kullandı. Sosyal ve Ekonomik Destek programı ile ailelerin ve çocukların psikososyal yönden güçlenmesi sağlanıyor. Ayrıca çocukların sportif, kültürel, akademik ve sosyal alanlarda gelişimlerine katkı sunuluyor. Bu çerçevede SED, yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini teşvik eden kapsamlı bir hizmet modeli olarak uygulanıyor.