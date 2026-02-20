Yeni Şafak
TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

11:4220/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çanakkale’de 3 bin 276 konut için kura çekilişi bugün saat 11:00'de gerçekleştiriliyor. 500 bin sosyal konut TOKİ kurası ile Çanakkale için hak sahipleri belirleniyor. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda yapılan kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor. İşte Çanakkale 3 bin 276 konut ilçe ilçe hak sahibi belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.

Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında bugün Çanakkale’de yapılacak 3 bin 276 konut için Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriliyor. İşte Çanakkale TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ kura sonuçları Çanakkale hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’ndaki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Çanakkale TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Çanakkale TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

