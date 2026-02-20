TOKİ Adana kura sonuçları: 500 bin konut Adana TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adana’da kura çekimi bugün yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahipleri belirleniyor. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sonuçları sorgulama ekranı.