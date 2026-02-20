Yeni Şafak
TOKİ Adana kura sonuçları: 500 bin konut Adana TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Adana kura sonuçları: 500 bin konut Adana TOKİ kazananlar tam isim listesi

20/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
TOKİ Adana kura çekimi, bugün saat 11:00'de Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucunda 12 bin 400 konutun hak sahipleri belli oluyor. Adana TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adana’da kura çekimi bugün yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahipleri belirleniyor. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Adana kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

