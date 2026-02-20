17' Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.

71' Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Olivier Ntcham.