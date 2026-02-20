Samsunspor, Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Temsilcimize galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Makedon ekibi Shkendija ile karşılaştı.
Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 1-0 kazanarak avantajı elde etti.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor başında ilk maçına çıkan Alman teknik adam Thorsten Fink galibiyetle başladı.
Rövanş karşılaşması 26 Şubat Perşembe günü Samsun'da saat 20.45'te oynanacak.
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Spahiu, Zejnullai, Ibraimi
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye
5'Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.
7' Penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
17' Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.
19' Ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.
39' Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
71' Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Olivier Ntcham.
77' Marius Mouandilmadji takımını öne geçiren golü attı: 0-1.