Ramazan ayında oruç tutanların en çok merak ettiği konulardan biri, kişisel bakım uygulamalarının orucu bozup bozmadığıdır. Ağda yaptırmak, tüy aldırmak, epilasyon uygulamaları, manikür ve pedikür gibi işlemlerin orucun geçerliliğine etkisi sıkça araştırılmaktadır. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği yanıta merak edilmekte. Ramazanda kişisel bakımın oruca etkisine ilişkin haberin detayları.
Ramazan ayı içerisinde en fazla merak edilen konu başlıkları arasında orucu bozan haller geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tuttukları orucun zayi olmaması için epilasyon, manikür, pedikür yaptırmanın orucu bozup bozmadığı sorusuna da yanıt arıyor. Peki ağda yaptırmak orucu bozar mı? Epilasyon, manikür, pedikür İşte Diyanet tarafından verilen yanıt.
Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?
- Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
- Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.