Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 19 Şubat Perşembe maç programı

19/02/2026, Perşembe
Bugün futbolseverleri hem heyecan dozu yüksek hem de birbirinden kritik karşılaşmaların yer aldığı yoğun bir program bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde üst tura çıkma mücadelesi veren takımlar sahne alacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan Pro Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Türkiye’de Trendyol 1. Lig’de dengeleri değiştirebilecek karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, Asya futbolunun en prestijli organizasyonu AFC Şampiyonlar Ligi’nde de kritik mücadeleler sahada olacak. Futbol tutkunları için adeta ekran başından kalkılmayacak bir gün yaşanacak. İşte 19 Şubat Perşembe maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

10:45 Macarthur Bulls - Bangkok Utd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Gamba Osaka - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:30 Vanspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 Adana Demirspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 Sarıyer - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Sakaryaspor - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:45 KuPS - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

20:45 Noah - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

20:45 Sigma Olomouc - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

20:45 Zrinjski - Crystal Palace UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

20:45 Brann - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

20:45 Dinamo Zagreb - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

20:45 Fenerbahçe - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi TRT 1

20:45 PAOK - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Al Ahli - Al Najma Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

23:00 FC Drita - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

23:00 Jagiellonia - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

23:00 Omonia - Rijeka UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

23:00 Shkendija - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 TRT 1

23:00 Celtic - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Lille - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

23:00 Ludogorets - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

23:00 Panathinaikos - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

#bugünkü maçlar
#bugün oynanacak maçlar
#Süper Lig
#UEFA Avrupa Ligi
#Avrupa Konferans Ligi
