Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 19 Şubat Perşembe maç programı

Bugün futbolseverleri hem heyecan dozu yüksek hem de birbirinden kritik karşılaşmaların yer aldığı yoğun bir program bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde üst tura çıkma mücadelesi veren takımlar sahne alacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan Pro Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Türkiye’de Trendyol 1. Lig’de dengeleri değiştirebilecek karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, Asya futbolunun en prestijli organizasyonu AFC Şampiyonlar Ligi’nde de kritik mücadeleler sahada olacak. Futbol tutkunları için adeta ekran başından kalkılmayacak bir gün yaşanacak. İşte 19 Şubat Perşembe maç programı.

1 /9 Bugün futbolseverler için heyecan dolu bir maç günü yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Trendyol 1. Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, zirve yarışı, play-off hattı, küme düşme mücadelesi ve üst tur hedefi açısından kritik önem taşıyor. Avrupa kupaları, Asya futbolu ve yerel lig heyecanı aynı gün sahne alırken, futbolseverler canlı skor, maç saatleri, puan durumu ve son dakika gelişmelerini yakından takip edecek. İşte 19 Şubat Perşembe maç programı.

2 /9 Bugün hangi maçlar var? 10:45 Macarthur Bulls - Bangkok Utd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 13:00 Gamba Osaka - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 13:30 Vanspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

3 /9 13:30 Adana Demirspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 13:30 Sarıyer - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:00 Sakaryaspor - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

4 /9 20:45 KuPS - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 20:45 Noah - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 20:45 Sigma Olomouc - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

5 /9 20:45 Zrinjski - Crystal Palace UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 20:45 Brann - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1 20:45 Dinamo Zagreb - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

6 /9 20:45 Fenerbahçe - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi TRT 1 20:45 PAOK - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 22:00 Al Ahli - Al Najma Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

7 /9 23:00 FC Drita - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 23:00 Jagiellonia - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 23:00 Omonia - Rijeka UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor

8 /9 23:00 Shkendija - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 TRT 1 23:00 Celtic - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Lille - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1