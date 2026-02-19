Çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, mazot ve gübre destekleri hak sahibi çiftçilere aşamalı olarak ödeniyor. Peki, Şubat ayı Tarımsal Destek ödemesi (mazot gübre desteği) yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar.
Mazot ve gübre desteği (Temel Destek) ödemeleri, 2026 yılıyla birlikte çiftçilerin yeniden gündemine oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ocak ayında duyurduğu 1 milyar 623 milyon TL tutarındaki destek ödemesinin ardından, üreticiler şimdi “mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.
2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, mazot ve gübre desteğini kapsayan Temel Destek ödemelerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde, şubat sonu ile mart başı arasında yapılması planlanıyor. Ödemelerin geçmiş yıllarda olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde yatırılması bekleniyor.
Henüz kesin ödeme günü açıklanmasa da, desteklerin kısa süre içinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade ediliyor.
ÇİFTÇİLERE DEV DESTEK ÖDEMESİ
Çiftçilere, 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 lira arıcılık desteği, 174 milyon 132 bin 300 lira hayvan gen kaynakları desteği, 44 milyon 102 bin 300 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 37 milyon 916 bin 297 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 959 bin 525 lira sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME SORGULAMA
Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri dahil olmak üzere tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. ÇKS'ye kayıtlı üreticiler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak destek ödemesi sorgulaması gerçekleştirebiliyor.