Anne babaya fitre olur mu, aile içinde fitre kimlere verilir kime verilmez?

Diyanet, fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı. Fitre, İslam dininde Ramazan ayı içinde veya Ramazan Bayramı'ndan önce maddi durumu iyi olan Müslümanların, ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlü oldukları bir tür sadakadır. İşte anne ve babaya fitre olur mu, aile içinde fitre kimlere verilir kimlere verilmez? sorusunun cevabı.
İslam dininde, fitre ve zekat gibi ibadetlerin temel amacı, toplum içerisindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve sosyal adaleti sağlamaktır. Peki anneye fitre verilir mi? Babaya fitre geçer mi, caiz olur mu?
ANNE-BABAYA FİTRE VERİLİR Mİ?
Anne ve babaya gelince, genel kural olarak, bir kişinin zekat veya fitresini doğrudan kendi anne ve babasına vermesi uygun görülmez.
Bunun nedeni, anne ve baba gibi yakın akrabalara bakım ve destek sağlamanın zaten bir Müslüman'ın üzerine farz olan temel sorumlulukları arasında yer almasıdır. İslam alimleri, zekatın ve fitrenin, zaten üzerine farz olan bir yükümlülüğü yerine getirmek için kullanılamayacağını belirtirler.
Dolayısıyla, anne ve babanın temel ihtiyaçları ve bakımı, çocukların mali sorumluluğu altındadır ve bu, zekat veya fitre ile ilişkilendirilmez. Ancak, anne ve babanın maddi desteğe ihtiyacı varsa, bu destek fitre veya zekat dışında, aile içindeki normal mali destek yoluyla sağlanmalıdır.
FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228). Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
FİTRE, ZEKAT, FİDYE KİME VERİLİR?
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.