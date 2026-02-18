Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa'da galibiyet peşinde

Avrupa’da 299. sınav





Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Avrupa arenasında 298 karşılaşmada 117 galibiyet elde etti, 116 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 65 mücadelede eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda 407 gol atan temsilcimiz, kalesinde 419 gol gördü.





UEFA Avrupa Ligi formatında ise 102 maça çıkan Fenerbahçe, 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu süreçte 146 gol kaydeden sarı-lacivertliler, 103 gole engel olamadı. Organizasyonun önceki adıyla UEFA Kupası döneminde ise toplam 156 karşılaşmada görev yaptı.