Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa'da galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kadıköy’deki Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Temsilcimiz, İstanbul’daki ilk randevuda galip gelerek 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline almak istiyor.
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Nottingham Forest karşılaşması 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT 1, mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.
Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat 2026’da İngiltere’de oynanacak.
Avrupa’da 299. sınav
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Avrupa arenasında 298 karşılaşmada 117 galibiyet elde etti, 116 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 65 mücadelede eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda 407 gol atan temsilcimiz, kalesinde 419 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi formatında ise 102 maça çıkan Fenerbahçe, 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu süreçte 146 gol kaydeden sarı-lacivertliler, 103 gole engel olamadı. Organizasyonun önceki adıyla UEFA Kupası döneminde ise toplam 156 karşılaşmada görev yaptı.
Vitor Pereira bu kez rakip
Nottingham Forest cephesinde teknik direktör değişikliği dikkat çekiyor. Son olarak göreve getirilen Vitor Pereira, geçmişte iki farklı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, bu kez Kadıköy’e rakip takımın başında çıkacak.
Pereira, sarı-lacivertli ekipteki ilk döneminde 61 maçta 2.07, ikinci döneminde ise 25 karşılaşmada 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.
Fenerbahçe’de eksikler ve kart sınırı
Fenerbahçe’de Nottingham Forest maçı öncesinde üç isim kadroda yer alamayacak. Ayak bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez forma giyemeyecek. Anthony Musaba ve Mert Günok ise UEFA listesinde bulunmadıkları için karşılaşmada görev yapamayacak.
İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın ise kart görmeleri halinde İngiltere’deki rövanşta cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Fenerbahçe’nin sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.