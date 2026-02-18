Ankara sahur vakti 2026: Ankara ilk oruç günü 19 Şubat sahur saat kaçta, iftar ne zaman?

Ramazan orucu ve nafile oruçlar için niyet süresi, güneşin batışından ertesi gün öğle vaktine kısa süre kalıncaya kadar devam ediyor. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse bu vakitten itibaren yeme içme gibi orucu bozan bir fiilin gerçekleşmemiş olması gerekiyor. Kaza ve kefaret oruçlarında ise niyetin en geç imsak vaktine kadar yapılması şartı bulunuyor.







