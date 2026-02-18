Ankara sahur vakti 2026: Ankara ilk oruç günü 19 Şubat sahur saat kaçta, iftar ne zaman?

Ankara sahur vakti 2026 için geri sayım başladı. Ramazan ayının ilk orucuna hazırlanacak vatandaşlar, “Ankara’da sahur saat kaçta?”, “İmsak vakti ne zaman?” ve “İlk iftar saati kaçta okunacak?” sorularına yanıt arıyor. Diyanet’in yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesine göre başkentte ilk imsak 06:06’da, ilk iftar ise 18:35’te yapılacak. İşte Ankara Ramazan takvimiyle ilgili tüm detaylar.
Ankara sahur vakti 2026 takvimi, Ramazan ayının ilk orucu öncesinde başkentte yaşayan Müslümanlar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayıyla birlikte Ankara’da ilk sahur ve imsak saati netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesi, Ankara için sahur ve iftar saatlerini duyurdu.
Ankara’da ilk imsak ve iftar saatleri
Diyanet verilerine göre Ankara’da 19 Şubat 2026 sabahı imsak vakti 06:06’da sona erecek. Bu saatle birlikte oruç başlayacak. Aynı gün akşam ezanı ise 18:35’te okunacak ve başkentte ilk iftar bu saatte yapılacak.
Teravih namazı ise 19 Şubat akşamı yatsı ezanının 19:54’te okunmasının ardından eda edilecek. 20 Şubat 2026 Cuma günü için açıklanan imsak vakti ise 06:05 olarak kaydedildi.
Ankara Ramazan imsakiyesi 2026 takvimi
Başkentte yaşayan vatandaşlar “Ankara sahur saat kaçta?”, “imsak vakti ne zaman?” ve “Ankara iftar saati kaç?” sorularına yanıt arıyor. 2026 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il bazında yayımlandı. Günlük sahur ve iftar saatleri resmi takvim üzerinden takip edilebiliyor.
Ramazan ayı boyunca Ankara’da imsak vakti her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek. Bu nedenle oruç ibadetini yerine getirenlerin güncel imsakiye bilgilerini düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.
Oruçta niyet nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre niyet, orucun geçerlilik şartlarından biri. Kalben niyet etmek yeterli kabul edilirken, sözlü olarak ifade edilmesi ise tavsiye ediliyor. Sahura kalkmak da niyet yerine geçiyor.
Ramazan orucu ve nafile oruçlar için niyet süresi, güneşin batışından ertesi gün öğle vaktine kısa süre kalıncaya kadar devam ediyor. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse bu vakitten itibaren yeme içme gibi orucu bozan bir fiilin gerçekleşmemiş olması gerekiyor. Kaza ve kefaret oruçlarında ise niyetin en geç imsak vaktine kadar yapılması şartı bulunuyor.