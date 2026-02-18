Ankara elektrik kesintisi EDAŞ SORGULAMA: 18-19 Şubat Ankara Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Çankaya

Çankaya ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde bakım çalışmaları planlanmıştır. 17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Medine Müdafii ve 619 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 16.30 arasında Dikmen Vadisi 2. Etap ve 747 sokaklarında kesinti olacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 3370, Beyler, Düşkent Konut Yapı Kooperatifi, 3250 bölü 1, Lapis Konut Yapı Kooperatifi, 3388 bölü 1, 3380, Düşkent Sitesi, 3158, Park Yamaç Evleri, Şehit Hayrettin Eren, İlk Flora Konut Yapı Kooperatifi, Ladinevleri Yapı Kooperatifi, 3376, 3387, 3377 bölü 1, Alacaatlı, 3300, Bahçekent Villa Konut Yapı Kooperatifi, 3364, 5053, 5052, Amfora Sitesi, Çayyolu Koru Sitesi, Duru Irmak Konut Yapı Kooperatifi, Alacaatlı Mahallesi, Park, 3358, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, 3296. Cadde, 5022, Şehit Mesut Yağan, 5009, 3375, 5084, 5030, 3377, 5027, 4981, 4980, 3367, 5016, 5008, Şehit Eren Bülbül, 3381 bölü 3, 3381 bölü 1, 3381 bölü 2, 3357, 3363 ve 5017 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Şehit Meryem Yılmaztürk, 3, 2, Bişkek, Bosna Hersek ve 1 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

19 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Hilmi Çayıroğlu, 557, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Şemsettin Bayramoğlu, Zekai Apaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Rafet Canitez sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında 1036, 934, 945, 938, 935, 942, 970, 934 bölü 2, 937, 939, 936, 931, 933, 953 ve 896 bölü 2 sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 14.00 arasında ise İsmail Karakaya, Anadolu ve Dumlupınar sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.