EMEKLİ İÇİN REFAH PAYI TARTIŞMALARI SONA EREBİLİR





Emekli maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken, memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Dolayısıyla iki kesim arasında artış oranları farklılaşıyor.

Emeklilerin maaş artışları için yeni bir formül getirilebilir.

Bu noktada tüm emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Ya da 6 aylık enflasyon kadar yapılan artışlar yerine her ay bir önceki ayın enflasyonu kadar yapılacak artış yapılabilir. Bu durum emekli aylıklarındaki erimeyi önleyeceği gibi, refah payı gibi tartışmaları ortadan kaldıracaktır.







