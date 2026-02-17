Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İşte Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler.
Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında TRT'nin Cennetin Çocukları dizisinde oynayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;
TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler
Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.