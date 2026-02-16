CHP'li Lal Denizli uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.