CHP'li Lal Denizli uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.
Soruşturma kapsamında son olarak Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Başsavcılık ifadeye çağrılma nedenini açıkladı
Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.
Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
Makamı köpeğe devretmiş; AK Partili üyelere söz verip 'demokrasi müjdesi' demişti
Lal Denizli, hizmetleriyle değil; son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan açıklama ve uygulamalarıyla gündeme geliyor.
Hatırlanacağı gibi; belediyedeki makam koltuğunu temsili olarak köpeklere “devretmesi” sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Denizli, geçtiğimiz günlerde, belediye meclisinde AK Partili üyelere söz hakkı verilmesini “demokrasi adına müjde” olarak nitelemiş ve tepkilerin odağı olmuştu.