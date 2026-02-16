Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.