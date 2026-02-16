Yeni Şafak
Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

17:34 16/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin’le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının belirttiğine göre; Fidan ile Barzani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgesel ve güncel meseleler ele alındı.



#Hakan Fidan
#Ürdün
#Dışişleri Bakanlığı
