Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin’le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.
Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının belirttiğine göre; Fidan ile Barzani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgesel ve güncel meseleler ele alındı.