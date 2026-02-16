Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suudi mevkidaşıyla temas

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suudi mevkidaşıyla temas

14:0916/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Türk dış politikasının yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR MASADA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi. İki bakan ayrıca, bölgede yaşanan son gelişmeler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


#hakan fidan
#suudiarabistan
#dışişleri bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir başvuru parası iadesi zaman yatacak?