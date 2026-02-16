Türk dış politikasının yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi. İki bakan ayrıca, bölgede yaşanan son gelişmeler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.