Ankara'da kritik temas: Dışişleri Bakanı Fidan Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü

18:3815/02/2026, Pazar
DHA
Görüşmeye ilişkin fotoğraf Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile Ankara'da bir araya geldi.

