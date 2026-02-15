İŞKUR iş ilanları güncellendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açık iş ilanları yayımlandı. En az lise mezunu on binlerce aday için yeni istihdam fırsatları sunulurken; kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve özel sektör firmaları güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen, sağlık personeli, şoför, temizlik görevlisi ve üretim işçisi gibi birçok kadroda alım yapıyor. İlanların önemli bir bölümünde KPSS şartı aranmazken, bazı pozisyonlarda KPSS puanı ile öncelikli başvuru kabul ediliyor. Başvurular, İŞKUR’un e-Devlet entegreli resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz ve kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu ekranı ve güncel açık iş ilanları listesi.