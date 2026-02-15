İŞKUR’un yayımladığı güncel personel alımı ilanları, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara geniş bir istihdam yelpazesi sunuyor. Temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, şoför, sekreter, üretim-paketleme işçisi, depo personeli, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve ofis çalışanı gibi birçok meslek grubunda açılan kadrolar hem kamu kurumlarını hem de özel sektörü kapsıyor. Bazı ilanlarda deneyim şartının aranmaması özellikle ilk kez işe girecek adaylar için önemli bir fırsat oluştururken; il-ilçe seçimi, meslek grubu, eğitim düzeyi, yaş kriteri ve çalışma türü gibi gelişmiş filtreleme seçenekleri aranan pozisyona hızlı şekilde ulaşmayı sağlıyor. Öne çıkan bu ilanlar, İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor.
İŞKUR iş ilanları güncellendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açık iş ilanları yayımlandı. En az lise mezunu on binlerce aday için yeni istihdam fırsatları sunulurken; kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve özel sektör firmaları güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen, sağlık personeli, şoför, temizlik görevlisi ve üretim işçisi gibi birçok kadroda alım yapıyor. İlanların önemli bir bölümünde KPSS şartı aranmazken, bazı pozisyonlarda KPSS puanı ile öncelikli başvuru kabul ediliyor. Başvurular, İŞKUR’un e-Devlet entegreli resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz ve kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu ekranı ve güncel açık iş ilanları listesi.