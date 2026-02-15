Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 15 Şubat Pazar maç programı

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir’a misafir olacak. İspanya La Liga’da Rayo Vallecano ile Atletico Madrid kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Lyon ile Nice sahaya çıkacak. Ayrıca Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga’a kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 15 Şubat Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor. 

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Göztepe evinde Kayserispor’u konuk edecek. Avrupa’da kıyasıya mücadeleler bugün de sürecek. Portekiz Liga’da Sporting Lisbon - Famalicao, İspanya La Liga’da Rayo Vallecano - Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Fransa Ligue 1 ile Trendyol 1. Lig’de de yine birbirinde çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 15 Şubat Pazar maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

14:30 Udinese - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Birmingham - Leeds United İngiltere FA Cup tabii Spor

15:30 Holstein Kiel - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

16:00 Amedspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Real Oviedo - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

16:00 Araz - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:00 Göztepe - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Le Havre - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Cremonese - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Parma - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Kilmarnock - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

17:00 Stoke - Fulham İngiltere FA Cup tabii Spor

17:30 Augsburg - Heidenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Rayo Vallecano - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

18:30 Nacional - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus

19:15 Lorient - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Metz - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

19:30 Leipzig - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Glasgow Rangers - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus

19:30 Arsenal - Wigan İngiltere FA Cup tabii Spor

20:00 Rams Başakşehir - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Torino - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Levante - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus

22:45 Lyon - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Napoli - Roma İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Mallorca - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Gimnasia La Plata - Estudiantes Arjantin Primera Division Smart Spor HD

23:30 Sporting Lisbon - Famalicao Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2

