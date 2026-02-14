TOKİ 500 bin konut YENİ HAFTA kura takvimi 16-22 Şubat! Konya, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin konut projesinde kura süreci hız kesmeden sürüyor. 16-26 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan yeni takvimle birlikte Konya, Sakarya ve Eskişehir’de çekim tarihleri netleşirken; Bursa, Gaziantep ve Çanakkale için de geri sayım başladı. Milyonlarca başvuru arasından şartları sağlayan hak sahipleri, il il açıklanan kura günlerini yakından takip ediyor.
8 milyon 800 bin başvurunun yapıldığı TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında gözler bu kez 16-26 Şubat haftasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kura çekimleri ilçelere göre planlanırken, Konya, Sakarya ve Eskişehir’in ardından Bursa, Gaziantep ve Çanakkale tarihleri de merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yüksek kontenjanlı illerde kura takvimi araştırılıyor.
TOKİ 500 BİN KONUT KAMPANYASINDA 16-22 ŞUBAT KURA TAKVİMİ NETLEŞTİ
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut kampanyasında 16-22 Şubat haftasına ilişkin kura çekim takvimi açıklandı. Bazı illerde kura tarihleri ve saatleri belli oldu.
Hangi illerde kura var?
Eskişehir: 16 Şubat Pazartesi saat 11.00’de, Osmangazi Üniversitesi Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda
Konya: 17 Şubat saat 11.00’de, Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi’nde
Sakarya: 17 Şubat Salı saat 11.00’de, Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde
Kura çekimleri nasıl takip edilecek?
Kuralar, TOKİ’nin kurumsal YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Çekimlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar talep.toki.gov.tr adresinde ilan edilecek. Başvuru sahipleri asıl ve yedek listeleri buradan görüntüleyebilecek. Sonuçlara ayrıca e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile erişilebilecek.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
500 bin konut kampanyası kapsamında bazı iller için planlanan konut sayıları şöyle:
Sakarya: 6.663 konut
Eskişehir: 6.055 konut
Konya: 15.200 konut
Çanakkale: 3.276 konut
Bursa: 17.255 konut
Gaziantep: 13.890 konut
Ankara: 31.073 konut
İzmir: 21.020 konut
İstanbul: 100 bin konut
İstanbul’da konutlar Anadolu ve Avrupa Yakası dağılımına göre inşa edilecek.