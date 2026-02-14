TOKİ 500 bin konut YENİ HAFTA kura takvimi 16-22 Şubat! Konya, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır kura çekimi ne zaman?

8 milyon 800 bin başvurunun yapıldığı TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında gözler bu kez 16-26 Şubat haftasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kura çekimleri ilçelere göre planlanırken, Konya, Sakarya ve Eskişehir’in ardından Bursa, Gaziantep ve Çanakkale tarihleri de merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yüksek kontenjanlı illerde kura takvimi araştırılıyor.