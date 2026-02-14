TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Balıkesir’de yapılacak 7.548 konutun hak sahiplerini belirleyen kura, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de noter gözetiminde gerçekleştirildi. TOKİ tarafından açıklanan listeye göre, Balıkesir’de 7 bin 548 sosyal konut Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sıngırdı, Susurluk’ta yapılacak. Kura çekiminin ardından ilçelere göre asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. İşte Balıkesir kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.
Balıkesir’de 7 bin 548 konut inşa edilecek. konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Peki TOKİ 500 bin konut Balıkesir kura sonuçları belli oldu.
BALIKESİR TOKİ KURASI SONA ERDİ
Balıkesir TOKİ kura çekilişi bugün saat 11.00'de Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda gerçekleşti.
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile resmi YouTube hesabından yayınlandı.
BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekiminin ardından ilçelere göre asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz.
BALIKESİR İLÇE İLÇE TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA
Paylaşılan proje listesine göre Balıkesir'de konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. İlçe üzerindeki linklere tıklayarak kura sonucu isim listesini öğrenebilirsiniz:
SIRA NO İLÇE KONUT SAYISI KURA SONUCU
1 BALIKESİR MERKEZ 3267 BALIKESİR MERKEZ KURA SONUCU
2 AYVALIK 459 AYVALIK KURA SONUCU
3 BALYA 116 BALYA KURA SONUCU
4 BANDIRMA 416 BANDIRMA KURA SONUCU
5 BİGADİÇ 400 BİGADİÇ KURA SONUCU
6 DURSUNBEY 300 DURSUNBEY KURA SONUCU
7 EDREMİT 100 EDREMİT KURA SONUCU
8 ERDEK 300 ERDEK KURA SONUCU
9 GÖNEN 750 GÖNEN KURA SONUCU
10 HAVRAN 220 HAVRAN KURA SONUCU
11 İVRİNDİ 300 İVRİNDİ KURA SONUCU
12 KEPSUT 140 KEPSUT KURA SONUCU
13 MANYAS 200 MANYAS KURA SONUCU
14 SAVAŞTEPE 80 SAVAŞTEPE KURA SONUCU
15 SINDIRGI 250 SINDIRGI KURA SONUCU
16 SUSURLUK 250 SUSURLUK KURA SONUCU
TOPLAM 7548
KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?
Kurada adı çıkmayanlar, çekiliş tarihini izleyen 5. günden itibaren başvuru bedeli iadesi için ödemeyi yaptıkları banka üzerinden talepte bulunabilir.
Ücretini Halkbank ya da Emlak Katılım aracılığıyla yatıranlar ise bankaların iade sorgulama ve başvuru için hazırladığı özel ekranlar üzerinden işlemlerini tamamlayabilir.
TOKİ 500 bin sosyal konut Balıkesir'deki 1+1 ve 2+1 konut fiyatları ne kadar?
Balıkesir'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Balıkesir'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Balıkesir'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.