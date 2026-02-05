Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2026 yılında da Ramazan ayı müslümanlar tarafından en güzel şekilde idrak edilmeye çalışılacak. Ramazan manileri ise bu kutsal ayın neşesini ve coşkusunu dile getiren, geleneksel şiirlerdir. Maniler, iftar sofralarında, camilerde ve toplum içinde paylaşılırken, Ramazan'ın bereketini ve önemini hatırlatır. Ramazan ayında sahur vaktinde davulcular tarafından da söylenen mani örneklerini sizler için derledik. İşte en güzel, uzun ve kısa, anlamlı Ramazan mani örnekleri....

1 /10 Ramazan manileri, Ramazan ayının neşesini ve coşkusunu dile getiren, geleneksel şiirlerdir. Bu maniler, iftar sofralarında, camilerde ve toplum içinde paylaşılırken, Ramazan'ın bereketini ve önemini hatırlatır.

2 /10 Ramazan manileri, Türk kültüründe uzun yıllardır yaşayan ve her yıl bu ayın gelmesiyle birlikte tekrar hatırlanan şiirsel ifadelerdir.

3 /10 2026 Ramazan manisi örnekleri

2026 Ramazan manileri, bu kutsal ayın coşkusunu ve paylaşım ruhunu yansıtan önemli bir geleneği temsil eder. İşte Ramazan ayı mani örnekleri...

4 /10 Ramazan manileri 2026

Oruç açılsın iftar sofralarında, Ramazan ayının bereketiyle dolup taşsın cihan, Dualarla açılsın kapanan kapılar, Hayırlara vesîle olsun bu Ramazan.







5 /10 Ramazan geldi hoş geldi, Rahmetiyle gönülleri aydınlattı, Dualarla açıldı kapanan kapı, Hayırlara vesîle olsun bu mübarek Ramazan.

6 /10 Bu aya sultan ay derler Kaymak ile baldan yerler Ezelden adet kılınmış Bekçiye bahşiş verirler. Davulun içi pekmez Çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz Davulcu buradan gitmez.

7 /10 Denizden çek oltanı! Duvara as baltanı! Hoş geldi sefa geldi, On bir ayın sultanı. Ramazanla uyandı, Mümin nura boyandı, Hazırlıklar başladı, Camide kandil yandı. Müminlere nimettir, İlk on günü, rahmettir, Bu ayda oruç tutmak, Büyük bir ganimettir. Müminler huzur bulur, Günahları affolur, Bayram günü gelince, Cehennemden kurtulur. Oruçla anla aç toku! Aç ilmihali oku! Hoca, ömrün geçmeden, İnsanlıktan al koku!

8 /10 Geldi mâh-ı Ramazan, Durmadan sevap kazan, Sizden duâ bekliyor, Bu mânileri yazan...

9 /10 Yaram derindir eşme. Aman derdimi deşme Sahurda börek yoktu. Gözlerim oldu çeşme. Yemekler boldur gayet Beni de edin davet Birlikte yer içeriz Şöyle ederiz sohbet.