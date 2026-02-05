TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları: 500 bin konut Afyonkarahisar TOKİ kazananlar tam isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapılıyor. Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda yapılan TOKİ çekilişi, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura ile kent genelinde inşa edilecek 4 bin 370 sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte Afyon Beyyazı, Çayırbağ, Fethibey, Şuhut, Sinanpaşa, Sandıklı, İscehisar, İhsaniye, Emirdağ, Hocalar, Dinar, Dazkırı, Çoy, Boldivan TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hak sahipleri listesi.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.
TOKİ AFYON KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ