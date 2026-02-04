TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kahramanmaraş etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 5 Şubat Perşembe günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde çekilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 8 bin 195 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Kahramanmaraş kura çekiliş listesi de yayımlandı.

1 /12 TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, 5 Şubat Perşembe günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Saat 14.00’te başlayacak hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirilecek. 500 bin sosyal konut Kahramanmaraş TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı.

