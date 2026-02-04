Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Gaziantep kura takvimi açıklandı mı?

TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Gaziantep kura takvimi açıklandı mı?

12:134/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gaziantep TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte inşa edilecek 13 bin 890 konutun hak sahipleri, yapılacak kura ile belirlenecek.

TOKİ Gaziantep kura tarihi açıklandı mı? Türkiye genelinde birçok ilde çekilişler tamamlanırken, Gaziantep’te başvuru yapan vatandaşlar kura takvimini araştırıyor.

TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konutlar için il il kura çekimleri devam ediyor. Gaziantep’te inşa edilecek 13 bin 890 konut için kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak TOKİ’den gelen son bilgilere göre, Gaziantep kura çekiminin Şubat 2026 içinde yapılması bekleniyor. Net tarih açıklandığında TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

TOKİ 26–31 Ocak 2026 kura takvimi

TOKİ tarafından paylaşılan mevcut kura programı şu şekilde:

 27 Ocak Salı: Kilis

 28 Ocak Çarşamba: Sinop

 29 Ocak Perşembe: Niğde

 30 Ocak Cuma: Aksaray

 30 Ocak Cuma: Ordu

 30 Ocak Cuma: Karabük

 31 Ocak Cumartesi: Samsun

 31 Ocak Cumartesi: Nevşehir

 31 Ocak Cumartesi: Bartın

TOKİ kura çekimi tamamlanan iller

Bugüne kadar yapılan çekilişlerle birlikte şu illerde TOKİ kuraları tamamlandı:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun ve Sinop.

Bu illerde toplam 121 bin 265 konutun hak sahipliği kura ile belirlenmiş oldu.

#Gaziantep
#TOKİ
#TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz 17. Bölüm 2. Fragmanı İzle: Eleni ve Oruç arasında yeni dönem!