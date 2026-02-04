İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

MEB’e bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yıl kapsamında ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihlerinde yapılacak. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatil tarihi.

15 günlük tatilin ardından okullarda bugün ders zili çaldı. 'Bayrak sevgisi' temasıyla başlayan ikinci dönemin ilk eğitim gününde okullar ay yıldızlı bayrağımızla donatıldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ders başı yapan milyonlarca öğrenci şimdiden ikinci ara tatil tarihlerini merak etmeye başladı.

2 /3

Ara tatil ne zaman 2026? Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde, ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

