TOKİ peşinat ödeme süreci, konut kurasının tamamlandığı illerde hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından peşinat yatırma tarihleri de idare tarafından duyurulan takvimle netleşiyor. Konut bedelinin %10’u olan peşinat tutarı, anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılacak ve sözleşme imzalanmadan işlem tamamlanamayacak. İşte TOKİ sözleşme tarihi ve peşinat ödeme takvimi.
TOKİ konut kurası sonuçlarının açıklanmasının ardından peşinat süreci, idarenin duyurduğu resmi takvim doğrultusunda ilerler. Kura sonucu konut hakkı kazanan hak sahipleri için öncelikle sözleşme imzalama tarihleri ilan edilir ve bu tarihler arasında ilgili banka şubelerinde sözleşme yapılması gerekir. Peşinat ödemesi de sözleşme imza aşamasında veya sözleşmede belirtilen kısa süre içinde yatırılır; peşinat oranı ve tutarı proje türüne göre değişmekle birlikte genellikle toplam konut bedelinin belirli bir yüzdesi olarak belirlenir. Belirlenen süre içinde sözleşme imzalamayan veya peşinatını yatırmayan hak sahipleri haklarını kaybederken.
TOKİ sosyal konut Projesi'nde %10 peşinat oranı uygulanırken, 240 ay vade ile uzun vadeli ödeme imkanı sunuluyor. Peki TOKİ kurası çıkanlar peşinatları ne zaman ödeyecek? İşte TOKİ peşinat ödeme tarihi.
TOKİ kurası çıkanlar peşinatları ne zaman ödeyecek?
Resmi açıklamalara ve proje bilgilendirme formlarına göre, kura ile hak sahibi olan vatandaşlar için peşinat ödemesi, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihler arasında sözleşme imzalama aşamasında gerçekleştirilecek. Peşinat tutarı (konut bedelinin %10’u), anlaşmalı bankalar (Ziraat Bankası veya Halk Bankası) aracılığıyla yatırılacak ve sözleşme imzalanmadan işlem tamamlanamayacak. Peşinat yatırılmaması durumunda hak sahipliği iptal edilerek yedek listedekilere geçilebilecek.
Aylık taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Örneğin, Mart 2026’da sözleşme imzalayan bir hak sahibi, ilk taksitini Nisan 2026’da ödemeye başlayacak. Taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak (TÜFE’yi aşmayacak şekilde) güncellenecek.
Kura sonuçlarının ardından TOKİ, hak sahiplerine sözleşme takvimini (genellikle kura sonrası kısa süre içinde) resmi sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden duyuracak. Özellikle İstanbul gibi büyük illerde (9-12 Mart 2026 kura çekilişi sonrası) sözleşme ve peşinat süreci aşamalı olarak ilerleyecek. Konut teslimlerinin ise deprem bölgesinde 2026 içinde, genel olarak Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.
TOKİ peşinat tutarı ne kadar? 1+1 ve 2+1 TOKİ konutları peşinat ödemesi kaç lira?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.