Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir? 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı

TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir? 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı

20:193/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 2026 kura takvimi güncellendi, yeni iller sıraya eklendi. 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri noter huzurunda devam ederken vatandaşlar “TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt arıyor. Kura sonucu sorgulama ekranı, canlı yayın bilgileri ve il il kura tarihleri netleşti. İşte 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç ekranı…

TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olarak öne çıkan 500 bin konut projesinde kura çekimlerini sürdürüyor. TOKİ kura çekimi takvimi 2026 kapsamında hak sahipleri noter eşliğinde belirlenirken, sonuçlar il bazında resmi ekranlar üzerinden erişime açılıyor. Sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurgulayan açıklamalarda, kuraların canlı yayınla takip edilebildiği belirtildi.

TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura süreci 29 Aralık itibarıyla başladı. Takvime göre çekilişler 27 Şubat’a kadar devam edecek. Kura işlemleri tamamlanan illerde asil ve yedek listeler, ilgili ilin kura sayfasından yayımlanıyor.

Kura çekimi bugün hangi ilde?

Takvime göre bugünkü çekilişin Giresun’da yapılacağı bildirildi. Giresun’da 1.676 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Daha önce Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan gibi birçok ilde çekiliş tamamlandı.

TOKİ kura çekimi takvimi 2026 (2-8 Şubat haftası)

Yeni hafta planlamasına göre 2–8 Şubat tarihleri arasında toplam 36.458 sosyal konut için kura yapılacak.

2 Şubat Pazartesi – Elazığ: 3.825 konut

Saat: 11.00

Yer: Fırat Üniversitesi Konferans Salonu

3 Şubat Salı – Kayseri: 7.562 konut

Saat: 11.00

Yer: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu

3 Şubat Salı – Zonguldak: 1.872 konut

Saat: 11.00

Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu

4 Şubat Çarşamba – Kırşehir: 1.633 konut

Saat: Belirtilmedi

Yer: Belirtilmedi

4 Şubat Çarşamba – Düzce: 2.470 konut

Saat: Belirtilmedi

Yer: Belirtilmedi

5 Şubat Perşembe – Kahramanmaraş: 8.195 konut

Saat: Belirtilmedi

Yer: Belirtilmedi

5 Şubat Perşembe – Afyonkarahisar: 4.370 konut

Saat: 11.00

Yer: Belirtilmedi

6 Şubat Cuma – Osmaniye: 2.990 konut

Saat: 11.00

Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı

7 Şubat Cumartesi – Yalova: 1.805 konut

Saat: Belirtilmedi

Yer: Belirtilmedi

7 Şubat Cumartesi – Kırıkkale: 1.736 konut

Saat: 11.00

Yer: Nurcami Konferans Salonu


TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları, her ilde çekiliş bittikten sonra duyuruluyor. Vatandaşlar sonuçlara, TOKİ’nin kura sonuçları ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Harita üzerinde kırmızı renkle işaretlenen illere tıklanarak “kura sonucu” sayfasında asil ve yedek isim listeleri sorgulanabiliyor.

TOKİ İL İL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Depremin 3. yılında Osmaniye’de anma ve kura töreni

Osmaniye’nin kura çekimi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla ‘Türkiye’min Gücüne Bak’ temalı anma töreninde yapılacak. Törende deprem şehitleri Kur’an tilaveti ve dualarla anılacak.

10 ilde 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek


2-8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ’da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri’de 7 bin 562, Zonguldak’ta bin 872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir’de bin 633, Düzce’de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye’de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova’da bin 805, Kırıkkale’de bin 736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.



#toki̇ kura sonuçları
#toki̇
#kura sonuçları
#sosyal konut
#500 bin sosyal konut
#kura çekimi
#noter huzurunda kura
#asil liste
#yedek liste
#2026 kura takvimi
#Ağrı TOKİ kura sonuçları
#TOKİ kura takvimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte 2026 transfer dönemi bitiş tarihi