TOKİ’nin 2026 kura takvimi güncellendi, yeni iller sıraya eklendi. 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri noter huzurunda devam ederken vatandaşlar “TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt arıyor. Kura sonucu sorgulama ekranı, canlı yayın bilgileri ve il il kura tarihleri netleşti. İşte 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç ekranı…
TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olarak öne çıkan 500 bin konut projesinde kura çekimlerini sürdürüyor. TOKİ kura çekimi takvimi 2026 kapsamında hak sahipleri noter eşliğinde belirlenirken, sonuçlar il bazında resmi ekranlar üzerinden erişime açılıyor. Sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurgulayan açıklamalarda, kuraların canlı yayınla takip edilebildiği belirtildi.
TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ sosyal konut başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura süreci 29 Aralık itibarıyla başladı. Takvime göre çekilişler 27 Şubat’a kadar devam edecek. Kura işlemleri tamamlanan illerde asil ve yedek listeler, ilgili ilin kura sayfasından yayımlanıyor.
Kura çekimi bugün hangi ilde?
Takvime göre bugünkü çekilişin Giresun’da yapılacağı bildirildi. Giresun’da 1.676 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Daha önce Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan gibi birçok ilde çekiliş tamamlandı.
TOKİ kura çekimi takvimi 2026 (2-8 Şubat haftası)
Yeni hafta planlamasına göre 2–8 Şubat tarihleri arasında toplam 36.458 sosyal konut için kura yapılacak.
2 Şubat Pazartesi – Elazığ: 3.825 konut
Saat: 11.00
Yer: Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
3 Şubat Salı – Kayseri: 7.562 konut
Saat: 11.00
Yer: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu
3 Şubat Salı – Zonguldak: 1.872 konut
Saat: 11.00
Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
4 Şubat Çarşamba – Kırşehir: 1.633 konut
Saat: Belirtilmedi
Yer: Belirtilmedi
4 Şubat Çarşamba – Düzce: 2.470 konut
Saat: Belirtilmedi
Yer: Belirtilmedi
5 Şubat Perşembe – Kahramanmaraş: 8.195 konut
Saat: Belirtilmedi
Yer: Belirtilmedi
5 Şubat Perşembe – Afyonkarahisar: 4.370 konut
Saat: 11.00
Yer: Belirtilmedi
6 Şubat Cuma – Osmaniye: 2.990 konut
Saat: 11.00
Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı
7 Şubat Cumartesi – Yalova: 1.805 konut
Saat: Belirtilmedi
Yer: Belirtilmedi
7 Şubat Cumartesi – Kırıkkale: 1.736 konut
Saat: 11.00
Yer: Nurcami Konferans Salonu
TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?
TOKİ kura sonuçları, her ilde çekiliş bittikten sonra duyuruluyor. Vatandaşlar sonuçlara, TOKİ’nin kura sonuçları ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Harita üzerinde kırmızı renkle işaretlenen illere tıklanarak “kura sonucu” sayfasında asil ve yedek isim listeleri sorgulanabiliyor.
Depremin 3. yılında Osmaniye’de anma ve kura töreni
Osmaniye’nin kura çekimi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla ‘Türkiye’min Gücüne Bak’ temalı anma töreninde yapılacak. Törende deprem şehitleri Kur’an tilaveti ve dualarla anılacak.
10 ilde 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek
2-8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ’da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri’de 7 bin 562, Zonguldak’ta bin 872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir’de bin 633, Düzce’de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye’de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova’da bin 805, Kırıkkale’de bin 736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.