10 ilde 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek





2-8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ’da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri’de 7 bin 562, Zonguldak’ta bin 872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir’de bin 633, Düzce’de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye’de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova’da bin 805, Kırıkkale’de bin 736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.







