Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 3 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
Yılın ilk ayında brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 3 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
Son olarak, 3 Şubat Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG otogaza 0.74TL zam yapıldı. Benzin ve motorinin litresine ise herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.
3 Şubat Salı günü bugün güncel fiyatlar şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 55.16 TL
Motorinin litresi: 57.28 TL
LPG: 29.49 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 55.34 TL
Motorinin litresi: 57.46 TL
LPG: 30.09 TL
Ankara:
Benzinin litresi: 56.24 TL
Motorinin litresi: 58.54 TL
LPG: 29.97 TL
İzmir:
Benzinin litresi: 56.53 TL
Motorinin litresi: 58.81 TL
LPG: 29.89 TL
MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR
4 Şubat Çarşamba gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 2.72 TL; LPG otogaza ise 0.74 TL zam yapılması bekleniyor.