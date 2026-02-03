Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (3 Şubat 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (3 Şubat 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

09:503/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 3 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yılın ilk ayında brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 3 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

﻿﻿﻿Son olarak, 3 Şubat Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG otogaza 0.74TL zam yapıldı. Benzin ve motorinin litresine ise herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.


3 Şubat Salı günü bugün güncel fiyatlar şöyle:


İSTANBUL ANADOLU YAKASI


Benzinin litresi: 55.16 TL

Motorinin litresi: 57.28 TL

LPG: 29.49 TL



İSTANBUL AVRUPA YAKASI


Benzinin litresi: 55.34 TL

Motorinin litresi: 57.46 TL

LPG: 30.09 TL













Ankara:


Benzinin litresi: 56.24 TL

Motorinin litresi: 58.54 TL

LPG: 29.97 TL










İzmir:

Benzinin litresi: 56.53 TL

Motorinin litresi: 58.81 TL

LPG: 29.89 TL








MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR


4 Şubat Çarşamba gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 2.72 TL; LPG otogaza ise 0.74 TL zam yapılması bekleniyor.

#benzin
#motorin
#Akarkayıt
#akaryakıt fiyatları
#bezin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 3 Şubat 2026 aktüel ürünleri raflarda satışta! Bugün BİM'de hangi ürünler indirimde olacak?