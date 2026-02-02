Altın-gümüşte kritik kırılma: Ons fiyatları hızla geriledi

Ocak boyunca yükselişle dikkat çeken altın ve gümüş, cuma günü başlayan sert satış dalgasını haftanın ilk işlem gününde de sürdürdü. ABD’de Fed Başkanlığı sürecine ilişkin belirsizlik, siyasi gündem ve artan piyasa oynaklığı değerli metalleri baskıladı. Yatırımcıların nakde yönelmesiyle altın 4.500 doların altına inerken, gümüş 75 doların altına geriledi.
Altın ve gümüş fiyatlarında ocak ayı boyunca görülen rekor seviyeler sonrası, küresel piyasalarda “düzeltme” hareketi sertleşti. Haftanın ilk işlem gününde satışların hız kazanmasıyla değerli metallerde gerileme devam ederken, yatırımcıların risk algısı ABD kaynaklı gelişmelerle daha da zayıfladı.
Fed belirsizliği ve ABD gündemi oynaklığı artırdı
ABD’de siyasi tartışmaların büyümesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına ilişkin adaylık sürecinin piyasalarda oluşturduğu belirsizlik, fiyat hareketlerini keskinleştirdi. Cuma günü başlayan satışlar, haftaya girilirken daha belirgin hale geldi ve “yüksek faiz daha uzun sürebilir” beklentisi güç kazandı.
Altında rekor sonrası hızlı geri çekilme
Altının ons fiyatı 29 Ocak’ta 5.600 doların üzerine çıkarak rekor tazelerken, 30 Ocak Cuma günü yüzde 9 düşüş kaydetti. Bugün ise yüzde 8,3’lük yeni kayıpla 4.500 doların altına geriledi. Bu hareket, altın piyasasında kısa sürede oluşan yüksek kazançların geri verilmesine yol açtı.
Gümüşte satışlar daha sert: 75 doların altı görüldü
Gümüşte düşüş daha derin seyretti. Cuma günü yüzde 26 gerileyerek tarihinin en sert günlük düşüşlerinden birini yaşayan gümüş, bugün de yüzde 14 değer kaybederek 75 doların altına indi. Böylece gümüş fiyatlarında iki işlem gününde yaşanan gerileme, yatırımcıların nakit arayışını öne çıkaran bir tablo oluşturdu.
Margin call etkisi: Nakde dönüş satışları büyüttü
Analistler, sert düşüşte vadeli işlemlerde teminat tamamlama (margin call) zorunluluklarının belirleyici olduğuna işaret ediyor. CME Group’un teminat seviyelerini artırması ve yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle pozisyon kapatmaya yönelmesi, satış baskısını artırdı. Minneapolis’te yaşanan bir olayın ardından büyüyen tartışmaların ABD’de kısmi kapanma sürecini tetiklemesi de risk iştahını düşürdü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’u Fed Başkanlığı için aday göstermesinin, piyasalarda “faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği” endişesini artırdığı belirtiliyor. Bu sürecin doları güçlendirdiği, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azalttığı vurgulanıyor. Bu ortamda altının klasik güvenli liman rolünden çok, yatırımcılar için bir likidite kaynağı gibi kullanıldığına dikkat çekiliyor.
Küresel riskten kaçışın yansıdığı piyasalarda Bitcoin de baskı gördü ve fiyatı kısa süreliğine 75 bin doların altına indi.
Türkiye'de gram altın 2 Şubat saat 18.00 itibarıyla 6 bin 490 lira seviyelerinden satılıyor. Aynı saatlerde gümüşün gram fiyatı ise 107,70 lira seviyelerinden işlem görüyor.