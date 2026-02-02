Altın-gümüşte kritik kırılma: Ons fiyatları hızla geriledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’u Fed Başkanlığı için aday göstermesinin, piyasalarda “faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği” endişesini artırdığı belirtiliyor. Bu sürecin doları güçlendirdiği, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azalttığı vurgulanıyor. Bu ortamda altının klasik güvenli liman rolünden çok, yatırımcılar için bir likidite kaynağı gibi kullanıldığına dikkat çekiliyor.





Küresel riskten kaçışın yansıdığı piyasalarda Bitcoin de baskı gördü ve fiyatı kısa süreliğine 75 bin doların altına indi.