Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Gecesi bu akşam idrak edilecek. Af ve rahmete nail olmak isteyen vatandaşlar, kandil gecesinin manevi atmosferini yaşamak için camilere akın edecek. Özellikle yatsı namazını cemaatle kılmak isteyenler ise bulundukları il ve ilçeye göre yatsı ezanı saatini araştırıyor. “Yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor?” soruları arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

1 /10 Berat Gecesi, bu gece idrak edilecek. Allah’tan (C.C) af ve mağfiret dilemek isteyenler, gecesinin manevi atmosferini yaşamak için camilere akın ederken, özellikle yatsı namazını cemaatle kılmak isteyenler bulundukları il ve ilçeye göre yatsı ezanı saatini araştırıyor. Bu kapsamda “Yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor?” soruları da arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Diyarbakır başta olmak üzere il il yatsı ezanı namaz saati.

2 /10 İstanbul'da yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor? Yatsı ezanı İstanbul’da saat 19:50’de okunacak

3 /10 Ankara’da yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor? Yatsı ezanı Ankara’da saat 19:35’te okunacak

4 /10 İzmir’de yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor? Yatsı ezanı İzmir’de saat 19:59’da okunacak

5 /10 Antalya'da yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor? Yatsı ezanı Antalya'da saat 19:46’da okunacak

6 /10 Bursa'da yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor? Yatsı ezanı Bursa'da saat 19:50’de okunacak

7 /10 Adana'da yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor? Yatsı ezanı Adana'da saat 19:28’de okunacak

8 /10 Konya'da yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor? Yatsı ezanı Konya'da saat 19:38’de okunacak.