Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 bin sosyal konut” kampanyasına başvuruda bulunan ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 000 TL’lik ön başvuru bedelinin tamamen iade edildiği açıklandı. Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri için iade süreci, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılıyor; anlaşmalı bankalara bildirilen iade listeleriyle birlikte işlemler genellikle 5 iş günü ile 1 haftalık sürede başlatılıyor.

İade hakkı yalnızca kura sonucunda konut sahibi olamayanlara değil, aynı zamanda başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara da tanınıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlar gibi muafiyet kapsamındaki adaylar başvuru bedelinden muaf tutulurken, diğer tüm katılımcılar için 5 000 TL ödeme zorunluluğu bulunuyor.



