TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Amasya’da yapılacak kura çekimi bugün Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu’nda saat 13:00’te yapılacak. Amasya genelinde toplam 2.601 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Amasya hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.
500 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi sürüyor. Amasya’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 22 Ocak Perşembe günü Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu’nda saat 13:00’te yapılacak.
Amasya TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Amasya TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE
Amasya'da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Amasya'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle: Amasya merkez 2100, Göynücek 126, Gümüşhacıköy 100, Hamamözü 45, Merzifon 150, Suluova 80 sosyal konut inşa edilecek.
Amasya'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Amasya'da fiyatlar şu şekilde:
Amasya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.