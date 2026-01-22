TOKİ konut kurası listesi açıklanmaya devam ediyor. 2026 yılı TOKİ kura süreci kapsamında başvuru yapan adaylar için katılım onayı kazananlar ve reddedilenler isim listesi, kura takvimi ve il il tam sonuçlar büyük merak konusu oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, TOKİ kura çekim tarihleri 2026 takvimine göre iller bazında çekilişler yapılacak; katılım onayı alan adaylar kura listelerinde yer alırken, şartları karşılamayan başvurular reddedilenler listesinde açıklanacak. Adaylar, TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını anlık olarak kontrol edebilecek. İşte il il TOKİ kura katılımı tam liste.
TOKİ 500 bin konut kurasına girmeye hak kazanan ile reddedilenlerin isimleri merak konusu. 500 bin TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde, başvuru sürecini yakından takip eden vatandaşların TOKİ konut kurası listesi, en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 500 bin TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kuraya girecekler ve reddedilenler isim listesi, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılırken; başvurusu kabul edilen ve çekilişe katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu çeşitli nedenlerle reddedilenlerin listesi isim isim sorgulanabiliyor. TOKİ konut kurası listesi sayesinde hak sahibi olma şansı elde edenler netleşirken, TOKİ reddedilenler isim listesi sorgulama ekranı üzerinden de başvuru durumuna ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. İşte il il TOKİ kurasına katılım onayı kazananlar ile reddedilenler isim listesi.
TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isim listesi nereden öğrenilecek?
TOKİ 500 bin sosyal konutta kuraya katılıp katılmayacağına ilişkin liste ilerin kura çekiliş tarihlerine göre TOKİ'nin resmi internet sitesi (talep.toki.gov.tr) üzerinden öğrenilmekte.
Hangi ilin TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
22 Ocak'ta Amasya,
23 Ocak'ta Sivas, Kastamonu ve Manisa,
24 Ocak'ta Aydın,
25 Ocak'ta Giresun TOKİ kurası çekilecek.