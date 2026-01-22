TOKİ 500 bin konut kurasına girmeye hak kazanan ile reddedilenlerin isimleri merak konusu. 500 bin TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde, başvuru sürecini yakından takip eden vatandaşların TOKİ konut kurası listesi , en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 500 bin TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kuraya girecekler ve reddedilenler isim listesi, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılırken; başvurusu kabul edilen ve çekilişe katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu çeşitli nedenlerle reddedilenlerin listesi isim isim sorgulanabiliyor. TOKİ konut kurası listesi sayesinde hak sahibi olma şansı elde edenler netleşirken, TOKİ reddedilenler isim listesi sorgulama ekranı üzerinden de başvuru durumuna ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. İşte il il TOKİ kurasına katılım onayı kazananlar ile reddedilenler isim listesi.