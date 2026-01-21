Galatasaray Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'ndeki bu heyecan dolu mücadele öncesinde futbolseverler maçın hangi kanalda, saat kaçta ve karşılaşmanın şifresiz canlı izlenip izlenemeyeceği hakkındaki bilgileri araştırıyor. Galatasaray-Atletico Madrid maçına az bir süre kala canlı yayın bilgileri belli olurken, takımları ilk 11'leri de netleşti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve maç öncesindeki istatistikleri sayfamızda paylaşıyoruz. İşte dev maçtan tüm detaylar.
Galatasaray-Atletico Madrid maçı için geri sayım sürüyor. Karşışlaşmaya dakikalar kala, maçın hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı konusundaki araştırmalar hızlandı. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçının şifresiz kanalda yayınlanacağı bilgisi resmileşti. TRT'nin resmi internet adresindeki bilgilere göre, Galatasaray-Atletico Madrid maçı şifresiz canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray'ın galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı karşılaşmanın muhtemel 11'leri, maç öncesi istatistikler ve canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri ve tüm detaylar.
Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS maçı şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve dijital platform Tabii üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Galatasaray-Atletico Madrid maçı canlı izle
İlk 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Alvarez, Sörloth
Galatasaray, Avrupa'da 335. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 334 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 506 gole engel olamadı.
'Devler Ligi'nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
'Devler Ligi'nde 164. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 164. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 128 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 271 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
Avrupa'da son 16 müsabakanın 11'ini kaybetmedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakanın 11'inde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sı ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 16 karşılaşmada 6 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.
Son 24 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 24 müsabakada 5 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 24 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.