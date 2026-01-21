Milyonları ilgilendiriyor: TÜİK 2026 Şubat kira artış oranı hangi tarihte netleşecek? Kira tavan zam oranı ne kadar olacak?

Şubat ayında uygulanacak kira artış tavanı, TÜİK’in açıklayacağı Ocak 2026 enflasyon verileriyle netleşecek. Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren oran, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Geçen ay konut ve iş yerleri için geçerli olan tavan artış yüzde 34,88 olarak uygulanmıştı.
Türkiye’de konut ve iş yeri kiralarına yapılabilecek artış oranı, her ay açıklanan resmi enflasyon verileri doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. 2026 yılı şubat ayı kira artış oranı da bu çerçevede, Ocak ayına ait enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla kesinleşecek. Kiracı ve ev sahipleri, sözleşme yenilemelerini bu veriye göre planlıyor.
Şubat 2026 kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Şubat ayı için geçerli olacak kira artış tavanı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. TÜİK, söz konusu verileri 3 Şubat Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklamanın ardından, 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınarak yeni kira artış oranı belirlenecek.
Ocak 2026’da kira tavanı yüzde 34,88 oldu
Aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, Ocak 2026 boyunca uygulanabilecek en yüksek kira artış oranı yüzde 34,88 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli oldu ve Türkiye genelinde sözleşme yenilemelerinde referans alındı.
Kira artışı nasıl hesaplanıyor?
Kira zamları, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Örneğin mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta, yüzde 34,88’lik tavan oran uygulandığında artış tutarı 10 bin 464 TL’ye ulaşıyor. Bu hesaplamayla birlikte zamlı kira bedeli 40 bin 464 TL olarak uygulanıyor.