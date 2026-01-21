Milyonları ilgilendiriyor: TÜİK 2026 Şubat kira artış oranı hangi tarihte netleşecek? Kira tavan zam oranı ne kadar olacak?

Ocak 2026’da kira tavanı yüzde 34,88 oldu

Aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından, Ocak 2026 boyunca uygulanabilecek en yüksek kira artış oranı yüzde 34,88 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli oldu ve Türkiye genelinde sözleşme yenilemelerinde referans alındı.