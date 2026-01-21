Yeni Şafak
Trump NATO ile anlaştı: Grönland vergileri iptal

22:3621/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ve Kuzey Kutbu’na ilişkin yeni bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu açıkladı. Trump, bu gelişme üzerine 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin uygulanmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Grönland ve Kuzey Kutbu Bölgesi’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, görüşmenin “çok verimli” geçtiğini belirterek, Grönland ve tüm Kuzey Kutbu’nu kapsayan geleceğe dönük bir anlaşmanın ana hatlarının şekillendiğini ifade etti.

Gümrük vergileri iptal

Söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde, bunun hem ABD hem de tüm NATO ülkeleri açısından “son derece olumlu” bir sonuç doğuracağını vurgulayan Trump, bu anlayış doğrultusunda 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin uygulanmayacağını açıkladı.

"Grönland'le ilgili görüşmeler sürüyor"

Trump ayrıca, Grönland’ı ilgilendiren ve “Altın Kubbe” olarak adlandırılan başlıkla ilgili görüşmelerin sürdüğünü, müzakerelerde ilerleme sağlandıkça kamuoyuyla daha fazla bilginin paylaşılacağını bildirdi.

Müzakere sürecinden Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff’un sorumlu olacağını kaydeden Trump, sürecin doğrudan kendisine raporlanacağını da belirtti.

