Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB'den Danimarka'ya ‘Grönland’ desteği

AB'den Danimarka'ya ‘Grönland’ desteği

09:3923/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'a özel temsilci atanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'a özel temsilci atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasının ardından toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı duyulması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasına ilişkin açıklama yaptı. Arktik güvenliğinin AB için kilit öncelik olmaya devam ettiğini aktaran von der Leyen, “Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu ilkeler yalnızca AB için değil, dünya genelindeki tüm ülkeler için de hayati öneme sahiptir” ifadesini kullandı.





#AB
#Grönland
#Ursula von der Leyen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER 2025: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, hangi maddeler ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi...