AB'den Danimarka'ya ‘Grönland’ desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasına ilişkin açıklama yaptı. Arktik güvenliğinin AB için kilit öncelik olmaya devam ettiğini aktaran von der Leyen, “Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu ilkeler yalnızca AB için değil, dünya genelindeki tüm ülkeler için de hayati öneme sahiptir” ifadesini kullandı.