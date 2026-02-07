Kış Olimpiyatları 2026: Türkiye Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor? Türkiye hangi branşlarda yarışıyor?

Kış olimpiyatlarında dikkat çeken Türk sporcular





Türkiye adına kış olimpiyatlarına en fazla katılım gösteren sporcular arasında Muzaffer Demirhan, Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago yer alıyor. Bu üç isim, dörder kez olimpiyat tecrübesi yaşayarak alanda önemli bir yere sahip oldu. Kelime Çetinkaya ise Salt Lake City 2002’de Türkiye’yi temsil ederek kış olimpiyatlarında yarışan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.