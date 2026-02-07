Yeni Şafak
Kış Olimpiyatları 2026: Türkiye Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor? Türkiye hangi branşlarda yarışıyor?

00:307/02/2026, Cumartesi
İtalya’nın Milano - Cortina şehirlerinde düzenlenen ve 22 Şubat'ta sona erecek 2026 Kış Olimpiyatları, San Siro Stadyumu’nda düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı. Türkiye, oyunlara son yılların en geniş kafilelerinden biriyle katılarak dört farklı branşta 8 sporcu ile mücadele ediyor. Organizasyon, ülkemizin kış olimpiyatlarındaki 12. arka arkaya katılımı olarak kayıtlara geçti.

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'den kaç sporcu var?


İlk kez 1936 Garmisch Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan Türkiye'nin bu yılki sporcu kadrosu, tarihin en geniş katılımlarından birini oluşturuyor. Ülkemiz buz pateni, kayak ve para kayak disiplinlerinde toplam 8 sporcu ile oyunlardaki yerini alarak Milano–Cortina atmosferinde madalya mücadelesine ortak oluyor.




Milano-Cortina 2026’da Türkiye kadrosu


2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular şu şekilde sıralanıyor:


Furkan Akar – kısa kulvar sürat pateni


Denis Örs – kısa kulvar sürat pateni


Fatih Arda İpcioğlu – kayakla atlama


Muhammed Ali Bedir – kayakla atlama


Ada Hasırcı – alp disiplini


Thomas Kaan Önol Lang – alp disiplini


İrem Dursun – kayaklı koşu


Abdullah Yılmaz – kayaklı koşu


Kış olimpiyatlarında dikkat çeken Türk sporcular


Türkiye adına kış olimpiyatlarına en fazla katılım gösteren sporcular arasında Muzaffer Demirhan, Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago yer alıyor. Bu üç isim, dörder kez olimpiyat tecrübesi yaşayarak alanda önemli bir yere sahip oldu. Kelime Çetinkaya ise Salt Lake City 2002’de Türkiye’yi temsil ederek kış olimpiyatlarında yarışan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın kuzeyindeki Milano ve Cortina d’Ampezzo şehirlerinin ev sahipliğinde başladı. Açılış töreni, Milano’daki San Siro Stadyumu’nda gerçekleştirilirken, Türkiye organizasyonda dört branşta sekiz sporcu ile temsil ediliyor. Böylece ay-yıldızlı ekip, kış olimpiyatlarında üst üste 12’nci kez yer alma başarısını gösteriyor.

 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 3 disiplinde müsabakalar yapıldı.


İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi öncesi sporcular, curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında mücadele etti.



Curling karışık çiftler maçlarında Büyük Britanya, İsveç'i 7-4, Güney Kore'yi 8-2 yendi.

İtalya, İsviçre'yi 12-4, Estonya'yı 7-4 mağlup etti. ABD'nin Kanada'yı 7-5 ve Çekya'yı 8-1 yendiği günün maçlarında Norveç ise İsveç'i 9-0'lık skorla geçti.



Kadınlar buz hokeyinde Japonya, Fransa'yı 3-2, İsviçre ise Çekya'yı 4-3 mağlup etti.

Ayrıca sporcular, artistik buz pateni takımlar yarışmalarında performanslarını sergiledi.

