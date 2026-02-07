Kış Olimpiyatları 2026: Türkiye Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor? Türkiye hangi branşlarda yarışıyor?

İtalya’nın Milano - Cortina şehirlerinde düzenlenen ve 22 Şubat'ta sona erecek 2026 Kış Olimpiyatları, San Siro Stadyumu’nda düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı. Türkiye, oyunlara son yılların en geniş kafilelerinden biriyle katılarak dört farklı branşta 8 sporcu ile mücadele ediyor. Organizasyon, ülkemizin kış olimpiyatlarındaki 12. arka arkaya katılımı olarak kayıtlara geçti.
Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'den kaç sporcu var?
İlk kez 1936 Garmisch Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan Türkiye'nin bu yılki sporcu kadrosu, tarihin en geniş katılımlarından birini oluşturuyor. Ülkemiz buz pateni, kayak ve para kayak disiplinlerinde toplam 8 sporcu ile oyunlardaki yerini alarak Milano–Cortina atmosferinde madalya mücadelesine ortak oluyor.
Milano-Cortina 2026’da Türkiye kadrosu
2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular şu şekilde sıralanıyor:
Furkan Akar – kısa kulvar sürat pateni
Denis Örs – kısa kulvar sürat pateni
Fatih Arda İpcioğlu – kayakla atlama
Muhammed Ali Bedir – kayakla atlama
Ada Hasırcı – alp disiplini
Thomas Kaan Önol Lang – alp disiplini
İrem Dursun – kayaklı koşu
Abdullah Yılmaz – kayaklı koşu
Kış olimpiyatlarında dikkat çeken Türk sporcular
Türkiye adına kış olimpiyatlarına en fazla katılım gösteren sporcular arasında Muzaffer Demirhan, Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago yer alıyor. Bu üç isim, dörder kez olimpiyat tecrübesi yaşayarak alanda önemli bir yere sahip oldu. Kelime Çetinkaya ise Salt Lake City 2002’de Türkiye’yi temsil ederek kış olimpiyatlarında yarışan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 3 disiplinde müsabakalar yapıldı.
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi öncesi sporcular, curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında mücadele etti.
Curling karışık çiftler maçlarında Büyük Britanya, İsveç'i 7-4, Güney Kore'yi 8-2 yendi.
İtalya, İsviçre'yi 12-4, Estonya'yı 7-4 mağlup etti. ABD'nin Kanada'yı 7-5 ve Çekya'yı 8-1 yendiği günün maçlarında Norveç ise İsveç'i 9-0'lık skorla geçti.
Kadınlar buz hokeyinde Japonya, Fransa'yı 3-2, İsviçre ise Çekya'yı 4-3 mağlup etti.
Ayrıca sporcular, artistik buz pateni takımlar yarışmalarında performanslarını sergiledi.