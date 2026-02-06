BUSKİ su kesintisini duyurdu: Bursa Mudanya’da 15 gün sürecek su kesintisi programı açıklandı

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Bursa’nın Mudanya ilçesinde belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak. Kesintiler 7-21 Şubat tarihleri arasında Bademli Mahallesi ve çevresini kapsayacak.
Su kesintisi hangi tarihlerde olacak?
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mudanya ilçesinde 7-21 Şubat tarihleri arasında planlı çalışmalar gerçekleştirilecek.
Kesinti hangi saatleri kapsıyor?
Çalışmalar süresince, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesintilerin, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle uygulanacağı ifade edildi.
Su kesintisi yaşanacak bölgeler
Planlanan çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresi su kesintisinden etkilenecek.
Vatandaşlara uyarı
Yetkililer, çalışmalar süresince yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların önceden gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.