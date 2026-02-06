Yeni Şafak
Kırıkkale TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Kırıkkale TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde Kırıkkale projeleri için 7 Şubat'ta kura çekimi yapılıyor. Nurcami Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek çekiliş, noter huzurunda otomatik kura yöntemiyle yapılmakta. Kura çekimi ile kentte inşa edilecek bin 736 sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte Yahşihan, Hacılar, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili ve Keskin TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hak sahipleri listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Kırıkkale kura çekimi 7 Şubat Cumartesi günü saat 11:00’de Nurcami Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kırıkkale Merkez, Yahşihan, Hacılar, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili ve Keskin ilçelerinde toplam bin 736 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.


Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 

TOKİ KIRIKKALE KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Kırıkkale TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Kırıkkale TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.


TOKİ Kırıkkale kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın


Kırıkkale TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kırıkkale'de fiyatlar şu şekilde:

Kırıkkale'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Kırıkkale'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Kırıkkale'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#Kırıkkale
#TOKİ kura çekilişi
#Kırıkkale TOKİ kura sonuçları
